©マンガプロダクションズ 「アサティール2 未来の昔ばなし」放送情報公開！ メインキャラクター、キャスト、スタッフ公開！ オフィシャルPV・番宣PV公開！ ©マンガプロダクションズ 「アサティール2 未来の昔ばなし」は、マンガプロダクションズと東映アニメーションとの共同制作作品です。 2020年に公開されたシリーズ前作「アサティール 未来の昔ばなし」は、全世界