TBSの田村真子アナウンサー（28）が2024年10月2日、警視庁月島警察署で一日警察署長を務めたことをインスタグラムで報告し、制服姿を披露した。「交通安全への意識を今一度高めてみてください！」田村アナは「日曜日に警視庁月島警察署で一日警察署長を務めました」とし、9月29日に東京中央区にある月島警察署の前で撮影した制服姿を公開。笑顔で敬礼する様子を披露した。続けて「月島署の皆さんと色々とお話を伺いましたが、都内