タレントの王林さん（26）が2024年10月2日、キャミソール型のトップスとミニスカート姿をインスタグラムで公開した。「このトップス普通にシャツとしても着れて、腰に巻いてもかわいい」「こんにちは10月東京はまだあっついねっこのトップス普通にシャツとしても着れて、腰に巻いてもかわいいし、年中着れてお気に入り」こう切り出した王林さん。この日のファッションは、首や肩、デコルテが空いたチェックのキャミソール型の