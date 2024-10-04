東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」に、室数限定のクリスマスのデコレーションルームが登場！2メートルを超えるツリーが設置されたスイートルームや、イルミネーションをバルコニーから楽しめるお部屋などが用意されています☆ ホテルオークラ東京ベイ「クリスマスデコレーションルーム」  宿泊期間：2024年11月8日（金）〜12月25日（水） ホテルオークラ東京ベイに、ホテ