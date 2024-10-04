ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に、ホテルの客室で特別なケーキを楽しめる、冬期限定の宿泊プランが登場！直径12センチメートルのフルーツケーキに、いちご、スノーボールクッキー、そして雪の結晶をイメージしたチョコレートをトッピングした本プラン限定のケーキを楽しめます☆ ザ パーク フロント ホテル アット ユ