10月5日から2日間、高知市の中心商店街で「高知大道芸フェス」が開かれるのを前に4日に出演者が高知市の小学校を訪れ、子どもたちと交流しました。高知市のはりまや橋小学校で児童約450人を前に大道芸のパフォーマンスを披露したのは、大道芸の世界大会で2度チャンピオンに輝いたことのある実力派の「Performer SYO！」さんです。この交流イベントは、5日から高知市の中心商店街で開かれる「高知大道芸フェス」にあわせて、