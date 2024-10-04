ヤクルトは4日、ドミンゴ・サンタナ外野手（32）、サイスニード投手（32）、ミゲル・ヤフーレ投手（26）が4日に羽田発の航空機で離日したことを発表した。サンタナは現在打率.315でリーグ首位打者に立っている。3日の広島戦（神宮）で「3番・左翼」で先発出場したが、5回の守備からベンチに退いた。4回の2打席目で四球を選び、中村の適時打で生還したが、走塁時に足を痛めていた。試合後に高津監督は「抹消します。足をケガし