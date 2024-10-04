米海兵隊が今月上旬〜来年8月、無人艇「ALPV」1隻を沖縄県に一時展開させ、沿海域で試験運用することが4日、分かった。防衛省沖縄防衛局から同日、説明を受けた県が明らかにした。米軍那覇港湾施設（那覇軍港）を拠点に、物資の輸送などを行う。基地負担が増すとして県は反発している。防衛局の資料によると、ALPVは全長約19m、幅約2.5m。一時展開ではミサイルや弾薬の輸送は計画していない。米軍側は、有人のボートを随伴させ