ドジャース・大谷翔平選手が史上初めて「５０本塁打−５０盗塁」を達成した５０号記念球のオークションで、ファッションブランド「ロコンド」の田中裕輔社長が４日、自身のＸ（旧ツイッター）に投稿。「また日本の夜中に入札入ったので再入札しました今は＄１．５Ｍ、２．２億円ですね」などとつづった。９月２８日時点では１・５億だったが、翌２９日には２億円を超え、さらに高額に。それでも「時刻的に間違いなく相手は