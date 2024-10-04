巨人は４日、高橋優貴投手（２７）と鈴木康平投手（３０）に来季の契約を結ばないと通達したと発表した。高橋優は茨城県出身で東海大菅生−八戸学院大から２０１８年ドラフト１位で巨人に入団。１年目の１９年に５勝（７敗）し、３年目の２１年には２桁１１勝（９敗）を挙げた。しかし２２年は１勝に終わり、同年オフに左肘のクリーニング手術を受け育成契約に。２３年に支配下に復帰したが勝ち星は挙げられず、今季はここま