◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・田中恒成―同級５位・プメレレ・カフ（１０月１４日、有明アリーナ）４階級王者の田中恒成（畑中）が、プメレレ・カフ（南アフリカ）とのスーパーフライ級の初防衛戦へ、名古屋・畑中ジムで練習を公開した。重点を置いてきたスピードあふれる動きを披露し、村田大輔トレーナーのミットに鋭いパンチを打ち込んだ。７月２０日