日本相撲協会は４日、大相撲の秋巡業を途中離脱した幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）の診断書を公表した。「右変形性股関節症で、１か月の安静加療を要する見込み」との内容だった。診断書は３日付。熱海富士は同日に千葉・柏市で行われた巡業から休場していた。１日の東京・足立区巡業の稽古中に痛めたという。