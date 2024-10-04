自民党は4日の総務会で、派閥裏金事件を踏まえ、政治改革を議論する石破茂総裁（首相）直属の「政治改革本部」の新設を決めた。既存の「政治刷新本部」と「党改革実行本部」を統合した。本部長には渡海紀三朗前政調会長が就いた。自民は27日投開票の衆院選公約の柱に政治改革を掲げる方針だ。党組織を整備することで、改革に向けた姿勢をさらにアピールする狙いがある。渡海氏はリクルート事件を受け、首相らと「ユートピア政