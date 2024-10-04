10月4日は「投資の日」。証券会社14社の社長たちが一堂に会し、自ら投資の魅力を伝えるビラ配りを行いました。明和証券・小林正浩社長は「皆さん興味をお持ちのようで、取っていってくれます」と話していました。中には、自分からビラを受けて取りに行く人の姿も見られるなど、多くの人が投資に興味を持っていました。日本経済の心臓ともいえる東京・中央区にある東京証券取引所では3日、投資の日を前に特別ツアーが開催され、大学