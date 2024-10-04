名古屋市立保育園で働く非正規の保育士らの間で雇い止めの不安が広がっているとして、全国労働組合総連合などが4日、雇用の継続を求めて衆院議員会館（東京）で会見した。衆院選への立候補を表明した河村たかし市長に対し「退任前に、任命権者としての責任を果たしてほしい」と訴えている。雇用の継続を求めて会見した名古屋市立保育園の非正規職員ら=2024年10月4日、衆院議員会館、高橋諒子撮影市によると、市立保育園では現