俳優の高良健吾（36）と、田原俊彦（63）の長女でタレント、女優の田原可南子（30）が5日、結婚を発表した。そして、可南子が妊娠していることも、合わせて発表。関係者によると、来春に出産予定だという。X（旧ツイッター）では、「トシちゃん」「田原俊彦」がトレンド入り。祝福が相次いだ。「可南子ちゃん高良さんおめでとうお幸せに104の日に素敵なニュースが飛び込んできてうれしいトシちゃんがジジになるのもうれし