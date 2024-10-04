ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は10月11日、「いっしょにまくまく リラックマキッズセット」を発売する。【関連記事】スシロー×サンリオ「クロミ」コラボ10月9日開催、限定マスコットやファスナーポーチ、ピック、シール付きメニュー販売、コラボデザイン「アカミ」「シロミ」など登場人気キャラクター『リラックマ』デザインのおもちゃが付いた子ども向け商品。一部店舗を除く全国のロッテリアで取り扱う。12月下旬までの期