演歌歌手の岩本公水（４９）が４日、秋田・羽後町（うごまち）の実家の田んぼで、恒例の稲刈りを行った。地元のブランド米「あきたこまち」を、田植えから収穫まで岩本自身が手掛け、自身の歌唱楽曲を聴かせて育てるため、名前にちなんで「公水（くみ）こまち」と命名。ファンや関係者にも親しまれている。稲刈りには岩本、父の佐藤久栄さん（７９）をはじめ、ファンや地元の後援者の方など約８０名が駆け付けた。自身の歌唱