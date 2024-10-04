Agnaviは10月上旬から、日本三大花火大会「土浦全国花火競技大会」のデザインを施した「ICHI-GO-CAN」を発売する。茨城県石岡市小屋の岡田ファーム岡田弘さんが育てた「いのちの壱」を全量使用。酸味と甘みが調和したほど良い香りの純米吟醸酒。製造は廣瀬商店。販売店舗はカスミのBLANDE研究学園店、同つくば並木店、フードスクエアつくばスタイル店、同土浦駅前店、同土浦中神立店、土浦ピアタウン店、FOOD OFFストッカー土浦田