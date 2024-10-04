Ami Miyazaki［東京４日ロイター］ - 林芳正官房長官は４日午後の会見で、中東情勢の悪化を受け、現在レバノンに滞在する約５０人の日本人の退避に向け、自衛隊の輸送機２機が４日早朝に近隣のヨルダンに到着したことを明らかにした。また、大使館員１人を含む日本人２人が３日に政府のチャーター船でベイルート近郊からキプロスに退避したという。官房長官は「随時連絡を取りながら政府として適切に対応している。日本人