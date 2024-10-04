下田直結を阻む「恐ろしい峠」をバイパス国土交通省 沼津河川国道事務所は2024年9月26日、伊豆半島を南北にむすぶ「伊豆縦貫道」のうち、昨年に開通したばかりの南端区間「河津七滝IC〜河津逆川IC」について、開通効果を発表しました。いったいどのような道路で、どのような開通効果が見られたのでしょうか。2023年3月に開通した伊豆縦貫道の河津七滝IC（画像：国土交通省）伊豆縦貫道は、静岡県の沼津市と下田市を南北