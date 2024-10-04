【ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.】 2026年1月 発売予定 価格：24,200円 海外のフィギュアメーカー「AniGame」は、フィギュア「ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.」を2026年1月に発売する。価格は24,200円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より