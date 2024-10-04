10月最初の土日、関東では、天気も気温も大きく変わるでしょう。5日土曜は、曇りや雨で、東京都心など最高気温は大幅ダウンする所も。6日日曜は、晴れ間も出て、また昼間は半袖で過ごせる所が増えそうです。5日土曜朝まで広く雨日中も風が涼しい4日金曜、本州付近にかかっている秋雨前線ですが、5日土曜の朝には、関東の南へ南下するでしょう。そのため、5日土曜の関東は、朝まで、広い範囲で雨が降りそうです。千葉や茨城など