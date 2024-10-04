4日午後、釜山（プサン）海雲台（ヘウンデ）映画の殿堂で開催中の「第29回釜山国際映画祭」にて、映画「リボルバー」の舞台挨拶が行われ、チ・チャンウク、イム・ジヨン、チョン・マンシク、キム・ジュンハン、オ・スンウク監督が出席した。・チ・チャンウク、憧れの先輩チョン・ドヨンとの初共演に感激…劇中では悪口を連発？「過激に演じた」・チョン・ドヨン＆チ・チャンウク＆イム・ジヨン出演の映画「リボルバー」キャラクタ