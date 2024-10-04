中国のペットビジネス、市場規模２千億元超す製品やサービスが多様化上海市浦東新区の商業施設「前灘太古里」で行われたドッグヨガイベント。（資料写真、上海＝新華社配信）【新華社上海10月4日】中国では多くの人が国慶節連休（1〜7日）に、旅行を計画した。上海に住む黄さんも例外ではなく、いろいろ検討した結果、ペットの柴犬を大型ペットホテルに預けることにした。ペットホテルには1泊128元（1元＝約21円）の中型犬用か