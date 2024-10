JO1の最新シングル「WHERE DO WE GO」(LAPONE Entertainment/2024年10月2日発売) が、10月3日確定の10月3日付「オリコンデイリーシングルランキング」で、1.8万枚を売り上げ、10月1日付、10月2日付に続き3日連続の1位を獲得。【画像】JO1 9thシングル「WHERE DO WE GO」モチーフロゴこれで、発売初日(店着日)となる10月1日付の同ランキングでの45.1万枚、昨日発表の10月2日付での4.7万枚と合わせて、累積売上51.6万枚となり