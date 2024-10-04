デロンギ・ジャパンが実施した「コーヒーの飲用調査 2024年度版」によると、約4人に3人が自宅でコーヒーを「1日1杯以上飲む」そうです。さらにアスリート対象の調査では、出場大会のレベルが高い選手ほど飲用量が多いことが判明。プロ野球選手の川崎宗則さん（崎はただしくはたつさき）も「試合前には必ず『コーヒーナップ』を取る」と語ります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「コーヒーの飲用調査 2024年