派閥の裏金事件に関わった議員について、自民党が次の衆議院選挙では、一定の条件を満たせば、原則公認する方向で調整に入ったことが分かりました。複数の自民党関係者によりますと、裏金に関わった議員について、▼地元組織から公認候補予定者としての申請があるほか、▼議員本人が再発防止策を提出するなど一定の条件を満たせば、原則公認する方向で調整されているということです。また、比例代表との重複立候補を認めることも検