ヤクルトは4日、7〜28日に開催される「第21回みやざきフェニックス・リーグ」の参加メンバーを発表した。度重なる故障から復活し、3年ぶりの勝利を含む今季3勝を挙げた奥川恭伸投手（23）ら30選手が参加する。参加メンバーは以下の通り。【投手】山下輝、奥川恭伸、山野太一、松本健吾、石原勇輝、柴田大地、金久保優斗、長谷川宙輝、坂本拓己、宮川哲、竹山日向、丸山翔大、西濱勇星、翔聖【捕手】古賀優大、鈴木叶、中川拓