能登半島地震による落石の影響で、宇奈月―猫又（ねこまた）駅間（１１・８キロ）での区間運転が続く黒部峡谷鉄道のトロッコ電車は５日、期間限定で猫又駅での一般客の降車を解禁する。黒部峡谷の奥地に、今だけ誕生した秘境駅に降り立つ体験を武器に、ピンチをチャンスに変える。全国で唯一、駅名に「猫」黒鉄は宇奈月―欅平（けやきだいら）駅間（２０・１キロ）のうち、地震による落石で、猫又―鐘釣駅間の鐘釣橋が損傷。現