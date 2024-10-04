HYDEの5年ぶりとなるニューアルバム「HYDE ［INSIDE］」に収録される新曲「SOCIAL VIRUS」のミュージックビデオ（MV）が、7日に都内のビジョンで解禁されることが4日、発表された。この記事の写真を見るMVは、新宿区のユニカビジョンで、10月7日から10月13日まで、毎日午前7時、9時、11時、午後1時、3時、5時、7時、9時に放映予定。さらに7日午後9時に、HYDEのオフィシャルYouTubeチャンネルでもプレミア公開される。この楽曲を収