2024年10月4日（金）TOKYO DOME CITY HALLにて、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Grateful Cypher-が開幕した。初日を迎えキャスト＆クリエイターのコメントと、舞台写真が到着した。 本作は、社会現象を巻き起こしている音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の舞台化シリーズ（ヒプステ）の新作公演で、 原作に登場する 6ディビジョ