2024年10月11日（金）～10月17日（木）下北沢 本多劇場にて、「風間杜夫ひとり芝居『カラオケマン ミッション・インポッシブル ～牛山明、バンコクに死す～』」が上演される。まもなく東京公演が開幕する本公演のキャストコメントと、ゲネプロでの舞台写真が公開された。 撮影：金井恵蓮 撮影：金井恵蓮 撮影：金井恵蓮 1997年から2010年までに全五部作で、日本を始め世界を股にかけ上演された、風間