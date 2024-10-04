阪神・近本が19盗塁でリーグ最多にいる阪神は3日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦でレギュラーシーズンの全日程を終了した。2年連続盗塁王の近本光司外野手は19盗塁ながら、現在リーグトップ。20個未満の盗塁王誕生となれば1944年以来80年ぶり、2リーグ制以降では初の“珍事”となる。2022年に30盗塁、2023年に28盗塁でタイトルを獲得した近本は今年で3年連続5度目のトップを狙っているが、今季は19個に“激減”している。そ