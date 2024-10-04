10月２日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第２節で、バイエルンはアストン・ビラとアウェーで対戦。０−１で敗れ、今シーズンの初黒星を喫した。物議を醸しているのが、79分の失点シーンだ。相手のロングフィードに対し、GKのマヌエル・ノイアーが飛び出し、ジョン・ドゥランに無人のゴールにシュートを決められてしまったのだ。だが、元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガー氏は、守護神より