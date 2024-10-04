大阪市生野区で、今年９月、マンションのごみ置き場のごみに火をつけたとして、住人の３５歳の男が逮捕されました。建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、大阪市生野区の３５歳の男です。警察によりますと、男は９月２６日午前２時半ごろ、生野区巽北にあるマンションのごみ置き場に置かれていた生活ごみに何らかの方法で火をつけた疑いがもたれています。火は発見後、すぐさま消火器で消され、けが人はいませんでした。