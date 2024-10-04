4日午後、BTOBのミンヒョク、プニエル、ウングァン、ヒョンシクが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてインドネシアに出国した。・BTOB プニエル、ニューデジタルシングル「story of my L:ove」を発売…3ヶ月で超高速カムバック・“BTOB ウングァン＆ミンヒョクの新ユニット”90TAN、今後の目標は？「カルビスープのCMを撮りたい」