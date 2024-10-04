フィッシング対策協議会(Council of Anti-Phishing Japan)は10月3日、「フィッシング対策協議会Council of Anti-Phishing Japan｜ニュース｜緊急情報｜JCB をかたるフィッシング (2024/10/03)」において、JCBを偽るフィッシングの報告を受けているとして、緊急情報を公開した。○フィッシングメールの件名フィッシングメールの件名として、以下が確認されており注意が必要。下記以外にも多くの件名が確認されている。【重要なお