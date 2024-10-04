フリーアナウンサーの小野寺結衣（33）は4日までに、自身のインスタグラムを更新。同じくフリーアナの久慈暁子（30）とタレントの團遥香（31）とのランチの様子を公開した。【写真】最強3姉妹揃った！ 小野寺結衣＆久慈暁子＆團遥香の華やか3ショット小野寺は「先週は 團ちゃんと久慈はんと、ランチへ」とつづり、3ショットを投稿。6月に誕生した團の第1子も一緒だったことも明かし、「團ちゃんbabyのむっちむちの足や手を 心