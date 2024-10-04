広島、巨人などでプレーした西山秀二氏（57）が、元巨人の槙原寛己氏（61）のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」に出演。松井秀喜への配球に悩んでいた西山氏への金本知憲氏の助言とは？広島時代、西山氏が「また松井に打たれた」と嘆くと、金本氏から「2ナッシングからど真ん中にフォーク投げればいい。そんな球が来ると思わないから、しゃがんで、見逃して帰る」とアドバイスをもらった。その頃の松井は無我夢中で打ちに