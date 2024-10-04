俳優・窪塚洋介の妻・PINKYが3日に自身のアメブロを更新。窪塚の前妻の息子である俳優・窪塚愛流の21歳の誕生日に家族ショットを公開した。【映像】PINKYの家族ショット（複数カット）この日、PINKYは「愛息子、愛流 21歳のお誕生日おめでとう」と愛流の誕生日を祝福し、海をバックにした家族ショットを公開。「応援してくださる皆様のおかげで映画やTVや舞台、幅広く活躍することができて、母として嬉しい限りです」とコメン