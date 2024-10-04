青森県むつ市の使用済み核燃料中間貯蔵施設を運営するリサイクル燃料貯蔵は4日、操業開始を今月31日から11月20日に延期すると発表した。9月に初めて燃料を受け入れたが、正式操業前に行う同社の検査が遅れているためという。