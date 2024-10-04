人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が2日に自身のアメブロを更新。“似ている”と言われたことがある人物との2ショットを公開した。【映像】桃と息子の2ショット（複数カット）この日、桃は「あるお披露目会にお邪魔してきました」と切り出し、フリーアナウンサーの平井理央が手がけるチョコレートブランド『VIVID CACAO（ビビッド カカオ）』のお披露目会に参加したことを報告。