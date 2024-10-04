タレントの渡辺美奈代（55）が、約50人前は作れるという大鍋で作った手料理を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】「50人前は作れそう」巨大鍋で作った25人前のカレー＆おでん渡辺は9月13日、ブログで、「1年悩んで購入。このお鍋で一気に50人前は作れそう」と鍋を新調したことを報告。その後の投稿では、購入した鍋を使って、25人前のカレーを作ったことを明かしていた。10月3日には、Instagramで、「巨大鍋で作る