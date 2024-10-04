石破内閣が1日、正式に発足しました。石破新総裁は、10月27日に総選挙を行うと表明しました。【画像】「この人がいなければ今の私はない」石破新総裁と妻・佳子さんのなれ初め■“石破ショック”日経平均株価 下落石破新総裁は経済政策について、●株式の売却益などにかかる金融所得課税の強化●法人税・所得税の引き上げに余地があるとして、「負担する能力のある方・法人には、負担をお願いする余地が多分にある」と話しています