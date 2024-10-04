お笑いタレントのイモトアヤコ（３８）が４日、都内で行われた「『さくらももこ展』オープニングセレモニー」に出席した。漫画家・エッセイスト・作詞家・脚本家として活躍した稀代のアーティスト、さくらももこさんの展覧会が森アーツセンターギャラリー（東京都港区）にて５日より開催される。同会場でのセレモニーに登壇したイモトは、大ファンであるさくらさんの原画や直筆原稿に大興奮。「ほんとに大好きなのでこの空間