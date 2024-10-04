鳥本智史（２０＝三重出身）が艇界のエンターテイナー・西山貴浩へに熱い思いを抱いて入所した。いとこの中野孝二（２５＝三重）がボートレースになったことがきっかけで興味を持ち始めたが、西山の姿に完全に魅了された。「最初は面白いから好きになって中田達也さんがレース中に事故で亡くなった時、その後の勝利者インタビューで西山さんが『ずっと達也とともに頑張ります』と話すのを見て人間性にすごくひかれた。そういう