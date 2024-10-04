日本モーターボート競走会は４日、福岡県柳川市のボートレーサー養成所「第１３７期選手養成訓練入所式」を行った。合格倍率約２０倍の難関を突破した１３７期の４９人（男子３５人、女子１４人）が入所した。式の冒頭では日本モーターボート競走会・小郄幹雄会長の「人身事故や起きな怪我につながらないように細心の注意を払い教官の指導をよく聞き緊張感を持って精進していただきたい。また、公営競技に携わる者として