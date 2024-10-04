鹿児島県の最低賃金が5日から953円に引き上げられます。4日朝は鹿児島労働局の職員らによる街頭キャンペーンがありました。 5日から鹿児島県の最低賃金は、897円から953円に引き上げられます。上げ幅は56円で、過去最大です。 鹿児島中央駅前では4日朝、鹿児島労働局や県の職員らが引き上げを知らせるティッシュ1500個を配りました。 （専門学生）「バイトのモチベーションがあがる」 （大学生）「他県と比べて100