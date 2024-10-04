鹿児島市喜入の石油備蓄基地にあるENEOSマリンサービスが、会社の宿泊所を鹿児島ユナイテッドFCに無償で譲渡しました。今後は若手選手らの寮として活用されます。 ENEOSマリンサービスから、鹿児島ユナイテッドFCを運営する「鹿児島プロスポーツプロジェクト」に無償で譲渡されたのは、鹿児島市喜入中名町にある宿泊所「喜入シーメンズクラブ」です。 喜入シーメンズクラブは、1974年にタンカ